Secondo il monitoraggio dell'Agenas, la percentuale di posti Covid in terapia intensiva cresce nelle Marche (11%), mentre cala in Basilicata (torna al 3%), Lazio (al 6%), Bolzano (al 7%), Piemonte (al 3%), Calabria (al 7%) e Sardegna, dove torna al 12%. E' quanto emerge dal confronto dei dati degli ultimi due giorni. L'occupazione dei posti nei reparti di area non critica cresce in Basilicata (arriva al 14%) e Campania (al 10%).