Covid, Agenas: "L'occupazione di posti in reparto sale in 7 Regioni"

Ansa

A livello nazionale, l'occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri di area medica o non critica è stabile al 6%. La percentuale sale però in 7 Regioni, anche se nessuna supera la soglia di allerta definita pari al 15%. La crescita si rileva in Abruzzo, Liguria, Puglia, Toscana (al 6%) così come in Friuli (al 10%), Provincia di Bolzano (al 13%) e Veneto (al 4%). Lo rileva Agenas, secondo cui in Basilicata (7%) e Valle d'Aosta (8%) invece scende.