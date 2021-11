Covid, Agenas: in 3 Regioni reparti occupati oltre soglia d'allerta

Ansa

In Italia Sale al 9% la percentuale di posti occupati nei reparti ospedalieri da parte di pazienti Covid: sette sono le regioni che vedono un aumento tre delle quali (Friuli-Venezia Giulia al 22%, Valle d'Aosta al 18% e Bolzano al 18%) superano il livello d'allerta del 15%. Il dato emerge dal monitoraggio quotidiano di Agenas, secondo cui il valore per le terapie intensive in Italia resta al 7%.