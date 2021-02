Covid, 9.660 nuovi casi con 244.429 tamponi e altri 499 decessi

In Italia ci sono 9.660 nuovi casi di coronavirus a fronte di 244.429 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 7.925 su 142.419 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 499 decessi (contro i 329 di lunedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 89.344. In terapia intensiva sono ricoverati 2.214 pazienti (-38). La Regione con il maggior incremento di casi è la Sicilia: +984.

I numeri della pandemia Il tasso di positività si attesta al 3,95%, in calo dell'1,7% rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono in Italia 437.765. Di questi, 415.234 si trovano in isolamento domiciliare, 20.317 sono ricoverati con sintomi e 2.214 si trovano in terapia intensiva, 158 in più rispetto a ieri.