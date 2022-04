Covid, 53.602 nuovi casi su 383.073 tamponi e altri 130 decessi

In Italia sono 53.602 i nuovi casi da Covid registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 383.073 tamponi effettuati (venerdì i contagi erano 58.861 su 381.239 test).

I decessi sono invece 130, tre in meno rispetto al giorno precedente. Il tasso di positività si attesta al 14%, in calo rispetto al 15,4% di venerdì. Ancora in calo sia i ricoveri in terapia intensiva (-5) sia quelli nei reparti ordinari (-116). I guariti odierni sono 71.625: superata quota 15 milioni da inizio pandemia.