Covid, 53.127 nuovi casi con 425.638 tamponi e altri 156 decessi | Otto Regioni tornano in zona bianca

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 156 decessi (contro i 136 di giovedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 156.649. Continuano a calare i ricoveri: sono -140 nei reparti Covid mentre le terapie intensive hanno 18 posti in meno occupati. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 48.481.

Nuova ordinanza, 8 Regioni passano in area bianca - Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D'Aosta passano in area bianca. Lo comunica il ministero della Salute Alla luce dei dati della Cabina di Regia. Il cambio di colori scatterà da lunedì 14 marzo. La scorsa settimana erano passate in area bianca Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento. Sono 17 le Regioni in zona bianca mentre 4 restano in giallo e sono Calabria, Lazio, Marche e Sardegna.