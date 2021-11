Covid, 5.144 nuovi casi su 248.825 tamponi e altri 44 morti

Sono 5.144 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute, dopo i 7.569 di domenica, mentre le vittime sono 44 dopo le 36 del giorno prima. Il tasso di positività sale al 2,1% con 248.825 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 475 pazienti, 17 in più, mentre negli altri reparti sono ricoverati 3.808 malati di Covid, 161 in più. I guariti sono 3.510, i casi attivi 120.875 (+1.645).