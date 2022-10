Covid, 36.116 nuovi casi su 213.088 tamponi e altri 91 morti

Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i morti sono stati 91 (giovedì erano stati 84). I dimessi e i guariti sono stati 42.549. Diminuiscono gli ingressi in terapia intensiva (-8), mentre aumentano i ricoveri nei reparti ordinari (+51). In diminuzione il tasso di positività al 16.9%.

Tutti i numeri della pandemia da Covid - Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 23.290.747, indica l'aggiornamento del ministero della Salute. Sono 234 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 242), nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 33. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.076 , rispetto ai 7.025 di ieri. Gli attualmente positivi sono 528.150. Dimessi e guariti sono 22.584.147, mentre dall'inizio della pandemia i decessi sono stati 178.450.



I vaccini anti-Covid - "Il via libera alla quinta dose come richiesta al ministero della Salute, permette di proteggere anziani ed ospiti delle Rsa con un vaccino aggiornato, ancora più efficace nel contrastare la malattia. Per queste categorie di persone è altrettanto importante la vaccinazione antinfluenzale". Così in una nota la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel giorno in cui partono le prenotazioni per ricevere la quinta dose di vaccino. I cittadini interessati sono quelli di età pari o superiore a 60 anni, che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo. La quinta dose può essere somministrata dopo un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla seconda dose di richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo, verificabile attraverso la data del test diagnostico positivo.

Un caso di sotto-variante XBB registrato in Abruzzo - Intanto in Abruzzo è stato registrato un caso di sotto-variante XBB del Covid-19, su cui l'Oms ha invitato a tenere alta l'attenzione. E' quanto emerso dal report dell'Istituto Superiore di Sanità, relativo a un campione di casi positivi del 4 ottobre. Il caso in questione, sequenziato dal Laboratorio di Genetica molecolare - Test Covid-19 dell'Università di Chieti, riguarda un paziente di origini straniere. Secondo l'Oms, in base ai primi dati, la sotto-variante ha una più alta capacità di eludere la risposta del sistema immunitario, ma non sembra comunque causare forme più gravi di malattia.