Covid, 31.775 nuovi casi su 195.575 tamponi e altri 92 morti

Lo riporta il ministero della Salute , secondo cui i morti sono stati 92 (venerdì erano stati 91). I dimessi e i guariti sono stati 36.137. In diminuzione il tasso di positività al 16.2% (-0,7%).

Diminuiscono gli ingressi in terapia intensiva (-7), così come i ricoveri nei reparti ordinari (-29). Gli attualmente positivi sono in Italia sono 523.696.