Covid, 28.900 nuovi casi con 204.877 tamponi e altri 129 decessi

I numeri della pandemia

Aumentano i ricoveri nelle ultime 24 ore: +2 in terapia intensiva per un totale di 518 con 32 nuovi ingressi. Netto balzo per i ricoveri in reparto a +229 e un complessivo di 8.468. Con un incremento di 3.735 casi in 24 ore tornano sopra il milione gli attuali positivi al Covid: sono infatti 1.003.239 le persone alle prese con il virus di cui 994.253 in isolamento domiciliare.