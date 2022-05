Covid, 27.162 nuovi casi con 194.577 tamponi e altri 62 decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 62 decessi (contro i 91 di sabato) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 165.244. In terapia intensiva sono ricoverati 347 pazienti (+7) mentre i guariti sono 30.344. Tasso di positività al 13,9% (in leggero aumento rispetto al 13,7% del giorno prima).

I dati -

Sono 347 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 30. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.532, cioè 118 in meno rispetto a sabato. In totale, le persone attualmente positive in Italia sono 998.118. I dimessi e i guariti del giorno sono 30.344. Rispetto a sabato sono stati effettuati 69.170 tamponi in meno.

Meno di un milione di positivi per la prima volta da marzo -

Per la prima volta da marzo tornano sotto il milione gli attualmente positivi per il Covid in Italia: sono 998.118, in calo di 2.670 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.