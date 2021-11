Covid, +200mila vaccini in un giorno: per la maggior parte sono booster

Ansa

Secondo il report del governo, è salito a 91.294.812 il totale delle somministrazioni di vaccino Covid in Italia (+197.847 su martedì). In particolare, sono 46.784.051 le persone vaccinate con una dose (+20.257, l'86,62% della popolazione over 12); 45.243.732 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (+51.422, l'83,77% della popolazione over 12); 2.025.827 le persone che hanno completato il richiamo (booster) (+105.473, il 39,48%).