Covid-19, Borrelli: "3.612 nuovi contagi e 743 morti (6.820 in totale)"

Per il terzo giorno consecutivo cala il numero di nuovi positivi al coronavirus in Italia: oggi sono 3.612 mentre ieri erano 3.780 e domenica 3.957. Torna invece a salire il numero delle vittime in un solo giorno: oggi sono 743 mentre ieri erano 601 e domenica 651. Il totale delle vittime è 6.820. I malati in Italia sono attualmente 54.030 per un totale di 69.176 contagiati. I dati sono stati forniti dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli.