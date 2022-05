Covid, 18.896 nuovi casi su 122.444 tamponi e altri 124 decessi

I numeri dalla pandemia -

Sono 368 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto a domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 32. I ricoveri nei reparti ordinari sono 9.794, cioè 56 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Sono 1.205.102 le persone attualmente positive al Covid, 26.568 in meno.