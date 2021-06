Solo 9 ingressi in terapia intensiva in 24 ore

Sono 471 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 33 rispetto a nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati nove (martedì erano 26): questo dato non si registrava da ottobre. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.064, in calo di 269 unità.