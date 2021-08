Ansa

In Italia "cresce ancora, anche se di poco, l'incidenza dei casi Covid che arriva a 77 per 100mila abitanti mentre tende a diminuire l'Rt, ora a 1,01". Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza. "Aumenta l'occupazione dei posti in area medica al 7,1 e di terapia intensiva al 5,4%", ha aggiunto, spiegando che alcune Regioni si avvicinano alla soglia critica o l'hanno superata, nel caso della Sicilia.