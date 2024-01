Costa Concordia, chi è Giuseppe Girolamo: "l'eroe silenzioso" ricordato da Giorgia Meloni

Giuseppe Girolamo è una delle 32 vittime del naufragio della Costa Concordia, a bordo della quale lavorava come musicista.

Il premier Giorgia Meloni gli ha reso omaggio con un post social a 12 anni dalla tragedia. "Ricordiamo oggi Giuseppe Girolamo, un eroe silenzioso che, nel giorno del tragico naufragio della Costa Concordia, cedette il suo posto sulla scialuppa di salvataggio per salvare altre vite, non sapendo nuotare e consapevole di cosa avrebbe comportato per lui questa scelta", ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio ricordando del naufragio della nave da crociera che costò la condanna a 16 anni di reclusione per Francesco Schettino, il comandante della nave. "Onoriamo la sua memoria, già insignita della medaglia d'oro al valore civile, come esempio di altruismo e coraggio. Non dimentichiamo", ha aggiunto.