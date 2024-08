Cosenza, nocciolo di pesca le ostruisce la trachea: morta bimba di 6 anni

A Bisignano, in provincia di Cosenza, una bimba di 6 anni è morta soffocata. La piccola, di origini curdo-irachene, ha ingerito un nocciolo di pesca che, probabilmente, si è fermato all'altezza della trachea non consentendole di respirare. I genitori l'hanno portata in farmacia, poi è intervenuto il 118 e un'equipe dell'elisoccorso che l'ha trasferita in ospedale ma per la piccola non c'è stato nulla da fare. È stata disposta l'autopsia.