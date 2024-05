Cosenza, operazione anti 'ndrangheta: 137 indagati

Nelle prime ore di martedì mattina, a Cosenza e in altri centri del territorio nazionale, i carabinieri di Cosenza, polizia e gdf hanno dato esecuzione all'ordinanza cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di 137 indagati, e in via di evoluzione.

I reati ipotizzati a vario titolo sono associazione di tipo 'ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dalle modalità e finalità mafiose, e altri numerosi delitti anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose.