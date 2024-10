Cosenza, diciottenne si finge maresciallo dei carabinieri e truffa le anziane: arrestato

L'episodio risale al 21 maggio scorso quando una signora in età avanzata viene contattata telefonicamente dall'indagato che si qualifica appunto come "maresciallo". L'operazione di manipolazione della donna è proseguita perché il ragazzo le avrebbe fatto credere che per scarcerare il figlio avrebbe dovuto versare un importo pari ad almeno dodici mila euro. La truffa è stata architettata nei dettagli anche grazie a dei complici. Poco dopo infatti l'anziana riceve una seconda chiamata da un soggetto che si sarebbe qualificato come "l'avvocato" del figlio che avrebbe confermato la versione del falso sotto-ufficiale. Il terzo collaboratore sarebbe la persona che si è presentata alla porta della signora per la riscossione del denaro e dei preziosi.