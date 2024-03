Olimpiadi invernali, minacce a sindaco Cortina per la pista da bob

Lettera anonima di minacce, che riporta la scritta "se vai avanti con la pista da bob, ti facciamo fuori", al sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi.

Il primo cittadino ampezzano ha già presentato una denuncia contro ignoti al commissariato della cittadina dolomitica che ospiterà le Olimpiadi 2026. "Adesso sarà compito preciso degli investigatori - commenta Lorenzi - fare piena luce su quello che di inatteso è accaduto". Negli ultimi giorni si sono susseguite aspre polemiche per l'abbattimento di decine di alberi per far posto alla nuova pista da bob che ospiterà la competizione olimpica.