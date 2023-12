Cortina d'Ampezzo, tutto esaurito per il ponte dell'Immacolata

Cortina d'Ampezzo registra il tutto esaurito per il ponte dell'Immacolata. Secondo Federalberghi per il weekend dell'8 dicembre oltre tredicimila italiani si metteranno in viaggio e 96 su 100 hanno scelto come meta il Bel Paese. Un giro d'affari che si aggira attorno ai 4 miliardi, un numero in netta crescita rispetto al 2022. Prese d'assalto le località di montagna dove gli alberghi sono da tempo in overbooking. "Mesi e mesi fa sono arrivate le prenotazioni per questo fine settimana. Noi lo chiamiamo fashion weekend perché qui si organizzano eventi e diverse kermesse" ha spiegato il general menager di un famoso albergo.

"Una camera da noi questa sera costa 800 euro a notte. Abbiamo la suite Hemingway, dove ha soggiornato il famoso scrittore, che al momento è occupata. In generale per le vacanze di Natale abbiamo esaurito le disponibilità. Nel nostro albergo è stato girato anche una parte del film "Vacanze di Natale" e per l'occasione abbiamo avuto come ospiti i fratelli Vanzina" conclude il direttore dell'albergo.