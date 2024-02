Cariche ai cortei pro-Palestina, Mattarella a Piantedosi: "L'autorevolezza non si misura sui manganelli"

Dopo la telefonata tra il capo dello Stato e il ministro sono intervenute fonti del Pd, che hanno affermato: "La Lega ha detto che a Elly Schlein andrebbe tolta la scorta perché ha difeso gli studenti. Ora che anche Mattarella ha parlato, la vuole togliere anche al Presidente della Repubblica?". Il deputato toscano del Carroccio, Edoardo Ziello, aveva infatti detto alla segretaria del Pd di "rinunciare alla scorta" vista la sua "repulsione per le forze dell'ordine".

Bonelli: "Bene Mattarella, Meloni tace"

Apprezzamento per le parole di Mattarella da Verdi e Sinistra, con il deputato Angelo Bonelli che commenta: "Bene il richiamo del Presidente a Piantedosi: di fronte agli studenti, minorenni, la polizia avrebbe il dovere di riporre i manganelli e usare il dialogo. Spiace constatare che di fronte alle drammatiche immagini di violenza Giorgia Meloni stia ancora in silenzio e non abbia condannato la violenza. Torniamo a chiedere al ministro la rimozione del questore di Pisa".