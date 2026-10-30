Milano, anche Ilaria Salis al presidio degli studenti | Sardone (Lega): "Se ne frega dei lavoratori"

Una presenza che ha sollevato più di una polemica negli ambienti del centrodestra. Contro la partecipazione della Salis si è schierata l'europarlamentare della Lega Silvia Sardone: "Nel percorso sono stati tagliati gonfaloni della Lega e sono state fatte scritte indegne e violente contro Salvini e Meloni - dice - Ovviamente non sono mancati i soliti cori contro le forze dell'ordine. Purtroppo ormai è una consuetudine. Infine vediamo l'europarlamentare Salis che esulta per il blocco della tangenziale, fregandosene per i disagi dei cittadini e dei lavoratori. Questa sinistra senza idee e programmi ormai si è ridotta solo a queste proteste, tra insulti e vandalismi".