Corte dei Conti: "Il sovraffollamento nelle carceri rende la pena una vendetta"

"Le risorse pubbliche utilizzate per creare condizioni di vita più umane nelle carceri, nella prospettiva di un reale reinserimento, non sono sprecate, ma ben impiegate per garantire la sicurezza di tutti". È quanto si legge nella memoria del procuratore generale della Corte dei Conti, Pio Silvestri. La relazione mette in guardia dal sovraffollamento e dalla "cesura dei legami affettivi" negli istituti penitenziari, che "rischiano di rendere la pena una vendetta pubblica, anziché un momento di riflessione e di ripartenza".