Corsa in auto senza patente a Bologna del trapper Medy, ai poliziotti: "Vi umilio"

Il trapper Medy Cartier è stato protagonista di un diverbio con poliziotti dopo una corsa notturna per le vie di Bologna.

Quando l'artista si è fermato, ha negato agli agenti che lo avevano inseguito di aver guidato lui l'auto, minacciando di filmare l'accaduto per poi pubblicarlo sui social. "Adesso vi umilio e vi faccio passare i guai fra'", le parole che il trapper avrebbe rivolto agli agenti. Medy Cartier non ha mai preso la patente per cui si è proceduto, fa sapere la questura, al fermo del veicolo e alle sanzioni del codice della strada. Si valuteranno eventuali denunce. Di recente, in un suo concerto improvvisato a Bologna, si sono verificati episodi di violenza.