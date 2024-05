Viaggi di lusso e casinò, l'ad di Iren Paolo Emilio Signorini in carcere per corruzione

Nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che in Liguria ha portato ai domiciliari il presidente Giovanni Toti, è stato arrestato e portato in carcere l'amministratore delegato di Iren, Paolo Emilio Signorini.

Per lui l'accusa è di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio, e riguarda il periodo in cui ricopriva la carica di presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.