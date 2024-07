In serata è stato recuperato un corpo che era stato segnalato galleggiare sulla corrente del fiume Adda durante l'ondata di maltempo in Lombardia. Si tratta del cadavere di un giovane uomo. Non si esclude che si tratti del 25enne egiziano che si cercava da alcuni giorni. Il cadavere è stato recuperato da un elicottero dei vigili del fuoco grazie a un sommozzatore e a un verricello.