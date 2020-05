Coronavirus, Zaia: "Riaperture del 18 maggio, il governo chiarisca"

Il governatore del Veneto Luca Zaia chiede che il governo dia qualche chiarimento sulle riaperture previste per il 18 maggio. E spiega: "E' fondamentale che i cittadini lo sappiano: i parrucchieri, i ristoranti eccetera non possono sapere il 17 sera che riaprono l'indomani. Perché non funziona così. Le indicazioni siano chiare, in modo che tutti noi ci si possa organizzare. Anche noi abbiamo un problema, quello dei servizi della prevenzione".