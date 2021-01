Coronavirus, vaccinate oltre 72mila persone in Italia

Ansa

Sono 72.397 le persone vaccinate contro il coronavirus in Italia, secondo l'ultimo dato disponibile sul portale online del commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. In testa per numero di somministrazioni il Lazio, con 16.366 vaccinazioni (il 35,7% delle dosi disponibili). Subito dietro il Piemonte (9.478 - 23,2%), la Toscana (6.824 - 24,4%) e la Campania (6.671 - 19,7%). Molto indietro la Lombardia (2.446 - 3%).