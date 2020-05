Coronavirus: tornano a crescere i contagi in Italia, altri 172 morti

Dopo giorni in calo, tornano a crescere i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Attualmente sono 221.216 i casi totali, con un incremento rispetto a lunedì di 1.402. Nell'aumento vanno però considerati 419 casi della Lombardia che si riferiscono alle settimane precedenti e non alle ultime 24 ore. I malati calano di 1.222 unità, mentre i decessi nelle ultime 24 ore sono 172, per un totale di 30.911. Sono i dati forniti dalla Protezione civile. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui