Coronavirus, torna a salire il saldo delle terapie intensive: +27 in 24 ore

LaPresse

Tornano ad aumentare, di 27 unità, i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19, nel saldo tra ingressi e uscite. Non succedeva da circa un mese. Il numero complessivo delle persone ricoverate in rianimazione in Italia è di 2.555, con 202 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Cala, invece, il numero dei pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (-415 rispetto a ieri per un totale di 23.151).