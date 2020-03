Coronavirus: superati i 20mila positivi in Italia, 368 vittime in un giorno

Sono arrivate a 1.809 le vittime del coronavirus in Italia, con un incremento di 368 morti in un solo giorno, il dato più alto dall'inizio dell'emergenza. Lo ha reso noto la protezione civile, aggiornando il bilancio della situazione nel nostro Paese. I positivi sono saliti a 20.603 (+2.853), mentre i guariti sono 2.335, 369 in più di sabato. Le persone in terapia intensiva sono 1.672. La situazione in tempo reale.