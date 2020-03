Coronavirus, Speranza: "Le prossime giornate sono decisive, per ripartire bisogna vincere la battaglia sanitaria"

"Le prossime giornate sono decisive, per ripartire bisogna vincere la battaglia sanitaria", con queste parole il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato a "Live - Non è la d'Urso" ha commentato l'ultimo decreto del governo.

"Sono giorni cruciali - ha detto Speranza - ci sono lavori che non possiamo interrompere e che vanno preservati. Abbiamo provato a sospendere i servizi non indispensabili, chi deve lavorare per forza continui a farlo ma c'è ancora una fetta di Paese che può permettersi di stare a casa per le prossime due settimane. Questi sono i giorni decisivi per fermare il contagio, ma per ripartire dal punto di vista economico bisogna prima vincere la battaglia sanitaria".