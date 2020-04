Coronavirus, si valuta riapertura parchi, bar e ristoranti dal 4 maggio

Il 4 maggio potrebbero riaprire, seppur con tutta una serie di limitazioni e divieti, anche bar, ristoranti e parchi. E' l'ipotesi sul tavolo degli esperti che dovranno fornire al governo le linee guida per la cosiddetta fase 2 dell'emergenza coronavirus. Si tratta di una valutazione in corso, fermo restando che le scelte spetteranno al governo anche sulla base dei dati epidemiologici che si registreranno nei prossimi giorni. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui