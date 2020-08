Coronavirus, Rt superiore a 1 in cinque Regioni italiane

L'indice di contagiosità Rt risulta superiore a 1 in cinque Regioni italiane. Lo registra il report settimanale a cura della Cabina di Regia (ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità) relativa al periodo 10-16 agosto. Il valore più alto di Rt è stato rilevato in Umbria (1,34), Abruzzo (1,24), Veneto (1,21), Lombardia (1,17) e Campania (1.02). L'indice Rt risulta invece zero in Basilicata e Molise.