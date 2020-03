Coronavirus, rientrati in Italia 7 dei turisti italiani bloccati in India

"I sette italiani risultati negativi al test del coronavirus sono già rientrati a casa con un volo da Delhi che ha fatto scalo ad Abu Dhabi". Lo ha detto Stefano Taravella, uno dei turisti ancora bloccati in India perché positivi al coronavirus. "Questo virus va alla cieca - ha aggiunto -, ha separato le coppie. Mia moglie, per esempio, è negativa ed è rientrata". "Siamo tutti over 60", ha concluso Taravella.

