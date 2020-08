Coronavirus, Ricciardi: "La politica ignori negazionisti o l'emergenza tornerà"

"Si parla di Fase 2, di post-Covid, ma in realtà siamo fermi alla 1". E' quanto afferma Walter Ricciardi, consulente del ministero alla Salute, aggiungendo: "Qualcuno non ha capito che abbiamo ottenuto l'appiattimento della curva, ma non l'abbiamo azzerata. Se allentiamo la guardia rischiamo di tornare indietro. Stanno crescendo anche i negazionisti. Danneggiano solo quando la politica li prende in considerazione, se li si ignora non ci sono problemi".