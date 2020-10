Coronavirus, Ricciardi a Tgcom24: "I lockdown localizzati utili in caso di aumento esponenziale dei contagi"

Ospite di "Dentro i fatti" Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Speranza, ha spiegato la ratio dei lockdown in aree circoscritte: "Ha senso quando la curva del contagio diventa esponenziale, quindi quando i positivi raddoppiano in un paio di giorni per più volte". Per evitarlo - spiega il medico - ci sono misure che le Regioni possono e devono adottare: attrezzare le terapie sub-intensive, accelerare la diagnostica e differenziare i percorsi nei pronto soccorso.