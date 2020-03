Coronavirus, requisito farmaco essenziale: stava per essere esportato

Il commissario straordinario all'emergenza covid-19, Domenico Arcuri, ha fermato l'esportazione di un farmaco essenziale per la sedazione dei pazienti intubati, disponendo la requisizione del quantitativo, come permesso dalla legge. L'ordinanza è stata disposta d'accordo con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Il farmaco è realizzato da un'azienda italiana produttrice in Lombardia.