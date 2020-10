Coronavirus, Regioni al governo: "Lezioni a distanza alle superiori"

Ansa

Lezioni a distanza alle scuole superiori per alleggerire la pressione sui trasporti. E' la proposta avanzata dal presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, nel corso della riunione con il governo. L'intento di tenere le lezioni in videoconferenza per gli alunni più grandi sarebbe stata condivisa dai governatori e non è detto che l'esecutivo prenda una decisione in giornata.