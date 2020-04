Coronavirus, Pronto soccorso a rischio caos nella Fase 2

Durante la Fase 2 nei Pronto soccorso ci sarà un aumento dei pazienti non affetti da coronavirus, che finora hanno disertato le strutture di emergenza per timore del contagio. A evidenziarlo è la Società italiana medicina d'emergenza-urgenza. Per gli esperti, "percorsi separati e organizzazione delle cure basate sui nuovi modelli studiati per l'emergenza garantiscono ai pazienti di ricevere le cure più appropriate e nel minor tempo possibile".