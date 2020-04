Coronavirus, per la prima volta calano i malati in Italia

Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza il numero degli attualmente positivi al coronavirus, cioè dei malati, è in calo rispetto al giorno prima. Domenica erano 108.257 i malati in Italia, mentre oggi sono in tutto 108.237, dunque venti in meno. Lo riferisce la Protezione civile, precisando che frena il progresso dei contagi totali: 181.228, con un incremento di 2.256. Domenica l'aumento era stato di 3.047. Sono salite a 24.114 le vittime (+454).

