Coronavirus, Papa: "Sarà come un dopoguerra, ne usciremo solo tutti insieme"

Quando l'epidemia di coronavirus sarà finita, sarà servita "a ricordare una volta per tutte agli uomini che l'umanità è un'unica comunità. E quanto è importante, decisiva la fraternità universale. Dobbiamo pensare che sarà un po' un dopoguerra. Non ci sarà più 'l'altro', ma saremo 'noi'". Lo afferma Papa Francesco in un'intervista a La Stampa. "Da questa situazione potremo uscirne solo tutti insieme", sottolinea il Santo Padre.