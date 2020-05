Coronavirus, Papa: "Noi incoscienti verso pandemia e atre tragedie"

La pandemia di coronavirus è "come un diluvio che non aspettavamo" ma in ogni caso "ci sono altre pandemie e noi non ce ne accorgiamo perché siamo incoscienti di fronte alle tragedie" come "fame, guerra, bambini senza educazione". Lo ha detto Papa Francesco nella messa a Santa Marta. Il Pontefice poi ha chiesto che tutte le confessioni religiose si uniscano "nella preghiera per chiedere la grazia della guarigione da questa pandemia".