Coronavirus, Papa Francesco: medici, preti e infermieri morti sono esempi di eroicità

"Ho avuto la notizia che in questi giorni sono venuti a mancare alcuni medici, sacerdoti, non so se qualche infermiere, ma si sono contagiati, hanno preso il male perché erano al servizio degli ammalati. Preghiamo per loro, per le loro famiglie. E ringrazio Dio per l'esempio di eroicità che ci danno nel curare gli ammalati". Lo ha detto Papa Francesco all'inizio della messa a Casa Santa Marta.