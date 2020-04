Coronavirus, Oms: "Scordatevi la patente d'immunità, un test sicuro non c'è"

Il ministero della Salute "sta individuando la procedura per arrivare a un test sierologico affidabile. Un test certo al 100% non esiste. Scordatevi che ci sia la patente di immunizzato". E' quanto afferma il vicedirettore delle Iniziative strategiche dell'Oms, aggiungendo: "Ci potrebbe essere viceversa la patente di non contagiato, e quindi la patente di vulnerabilità. Chi è vulnerabile va protetto e credo che su questo nessuno abbia dubbi".

