Coronavirus, oltre 15mila morti in Lombardia: crescono i nuovi casi

Con i 68 decessi delle ultime 24 ore, la Lombardia supera la soglia dei 15mila morti dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, arrivando a 15.054. In aumento i nuovi positivi, 364 dopo i 282 di domenica, per un totale di 81.781. I ricoverati in terapia intensiva sono 341, 7 in meno, mentre quelli negli altri reparti Covid scendono a 5.397 (-31). Crescono leggermente i tamponi effettuati, 7.508 (domenica erano 7.369).