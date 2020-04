Coronavirus, oltre 14mila operatori sanitari contagiati da inizio pandemia

La Federazione degli Ordini dei Medici ha reso noto che, dall'inizio della pandemia, sono oltre 14mila gli operatori sanitari contagiati dal coronavirus. "Qui non si tratta di individuare le responsabilità e additare i colpevoli - ha spiegato il presidente Filippo Anelli -. L'obiettivo è capire dove si è sbagliato, porre rimedio agli errori ed evitare di ripeterli in altri contesti". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui