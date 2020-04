Coronavirus, ok bonus da 600 euro ai collaboratori sportivi

C'è il via libera al bonus di 600 euro per i collaboratori delle associazioni sportive. Il decreto ministeriale che attua la normativa ha infatti ottenuto l'ok della Ragioneria generale e prevede che entro aprile possano essere presentate le domande a Sport e salute spa, che potrà contare su 50 milioni di euro. Si potrà fare richiesta solo in caso di reddito inferiore ai 10mila euro. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui